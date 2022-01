Premium Het beste van De Telegraaf

Column: tijd om de inflatie af te remmen

Door Roelof Salomons

De inflatie in Amerika staat op 7%, in Nederland op 6%. Veel te hoog, vindt columnist Roelof Salomons. Ⓒ ANP/HH

De inflatie begint nu echt pijn te doen. In de Verenigde Staten is het nu 7%, het hoogste niveau in veertig jaar. In Nederland zitten we rond de 6%: ook veel te hoog. En nog steeds hoor ik economen roepen dat de prijsstijgingen tijdelijk zijn. En presenteren we een regeerakkoord waar economische groei nog meer gestimuleerd wordt. Het is tijd voor een tegengeluid. Tijd om te remmen.