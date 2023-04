Premium Het beste van De Telegraaf

Patiënt vaker plots gevraagd om bijdrage, maar ’energietoeslag’ in zorg mag niet

Een zorgaanbieder, zoals een fysiotherapeut, mag niet vragen om een extra bijdrage. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Een patiënt of cliënt vragen om wat extra te betalen voor de gestegen energiekosten, dat mag niet. Toch zijn er sinds begin dit jaar meer meldingen gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over zorgaanbieders die een dergelijke financiële bijdrage vragen. Maar voor patiënten is het niet altijd even makkelijk te zien of de rekening die ze ontvangen juist is, of dat het gaat om zo’n zelfbedachte toeslag van een zorgverlener.