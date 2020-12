Cryptomunt bitcoin zet record neer dicht tegen $20.000

Op cryptoplatform Coindesk steeg de bitcoin rond de lunch met een plus van 7% naar een nieuwe piek van $19.920, waarmee de piek uit eind 2017 uit de boeken is. Sinds begin van dit jaar is de digitale munt al meer dan 180% omhoog geschoten. In de vroege middaghandel moest de bitcoin weer wat terrein prijsgeven.

Bij de aanhoudende voorspoedige gang van zaken bij de bitcoin speelt een rol mee dat de digitale munt door steeds meer partijen wordt beschouwd als serieuze belegging. Zo zien onder meer vermogende families, fondsen en de institutionele beleggers er brood in om in de cryptomunt te stappen.

Interesse bedrijfsleven

Een andere reden die de animo voor de bitcoin lijkt aan te wakkerern, is de toegenomen interesse bij het bedrijfsleven. Grote bedrijven zette de deuren steeds meer open te zetten om aan- en verkopen te doen met cryptomunten. Zo liet de Amerikaanse betalinsgverwerker PayPal eerder dit jaar al weten om op zijn platform digitale munten toe te staan om mee te betalen.

Verder wordt er op gewezen dat de bitcoin de vruchten zou plukken van de omvangrijke stimulering door overheden en centrale bankiers. De digitale munt die een beperkt aanbod heeft, wordt door sommige beleggers gezien als een veilige haven in een wereld die wordt overspoeld door geld.

Met het neerzetten van een nieuwe top lijkt de weg open te liggen voor de bitcoin om de indrukwekkende opmars te vervolgen. Analisten benadrukken dat vooral vanuit Amerika er grote interesse is voor de digitale munt. Aan de andere kant kwam de bitcoin na het neerzetten van de top eind 2017 in een neerwaartse spiraal terecht.