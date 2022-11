’OPEC verlaagt olieproductie waarschijnlijk niet’

Dat meldden meerdere bronnen bij de OPEC+ aan persbureau Reuters. Eerder werd gespeculeerd dat de landen van de OPEC+ de productie verder zouden kunnen verlagen om zo de olieprijzen te stutten.

Maar volgens vijf ingewijden bij het bondgenootschap van oliekartel OPEC met landen als Rusland en Kazachstan wordt waarschijnlijk vastgehouden aan de huidige productiebeperking van 2 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Twee andere bronnen zeggen dat er wel gesproken zal worden over een eventuele productieverlaging maar dat het onwaarschijnlijk is dat de OPEC+ dat echt gaat doen.

De olieprijzen zijn de afgelopen tijd hard gedaald, vooral door zorgen over de strikte coronalockdowns in ’s werelds grootste olie-importeur China en een afzwakkende olievraag door de afkoelende wereldeconomie vanwege de sterke renteverhogingen van centrale banken. De olieprijzen daalden maandag nog naar het laagste niveau sinds december vorig jaar.

Onduidelijke sancties

Verder is er veel onduidelijkheid op de oliemarkt door het prijsplafond dat de G7-landen willen invoeren voor Russische olie die via zee wordt vervoerd. Ook wil de Europese Unie een verbod op de import van Russische olie via havens. Deze maatregelen moeten op 5 december ingaan, om zo Rusland te straffen voor de oorlog in Oekraïne.

Prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud, minister van Energie, zet toon in OPEC. Ⓒ ANP/HH

Overigens werd bekend dat de vergadering van de OPEC+ op het hoofdkantoor in Wenen zondag virtueel zal worden gehouden. In oktober kwam de OPEC+ nog fysiek bijeen wat voor het eerst sinds maart 2020 was, toen de coronapandemie net was uitgebroken. Een oliekenner zegt dat dat mogelijk kan duiden op een korte vergadering met een snel besluit over het handhaven van de productie, waardoor het niet nodig is om persoonlijk bij elkaar te komen in Wenen.