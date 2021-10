Online retailwinkel Coolblue zet beursgang in ijskast

Coolblue benadrukt in een verklaring dat bij de keuze om de beursgang voorlopig uit te stellen de onzekerheid op financiële markten een rol speelt. De situatie zorgt er volgens topman Pieter Zwart voor dat investeerders terughoudend zijn ten aanzien van beursgangen in de webwinkelbranche.

Coolblue wilde eigenlijk deze maand de stap naar de beurs in Amsterdam maken. Daarbij zouden nieuwe aandelen worden uitgegeven om verdere groei te financieren. Het was de bedoeling om daarmee €150 miljoen op te halen. Ook bestaande aandeelhouders zouden stukken verkopen.

„De afgelopen maanden is door heel veel mensen ontzettend hard gewerkt aan alle voorbereidingen, en wij waren er klaar voor. En daar wil ik iedereen heel hard voor bedanken”, zegt Zwart. Hij benadrukt dat hij nog altijd het volste vertrouwen heeft in de koers van het bedrijf.

De onderneming is voor 49 procent in handen van investeerder HAL, die eveneens tegenvallende marktomstandigheden noemt als reden om de beursplannen uit te stellen. Topman en medeoprichter Zwart bezit zelf ongeveer 50 procent van de aandelen. Ook financieel directeur Daphne Smit heeft stukken in bezit.

De in 1999 opgerichte onderneming boekte in 2020 nog een omzet van 2 miljard euro tegen bijna 1,5 miljard euro een jaar eerder. Daarbij werd een bedrijfsresultaat behaald van 114 miljoen euro. Coolblue is actief in Nederland, België en Duitsland, met de verkoop van onder meer witgoed en laptops. Naast e-commerce heeft het bedrijf ook zeventien fysieke winkels. Coolblue wil meer winkels gaan openen.