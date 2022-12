Premium Het beste van De Telegraaf

Superdeal Albert Heijn en Jan Linders aanzet tot minder winkelkeuze consument

Door Pascal Kuipers

Nieuw Bergen - Jan Linders, het bedrijf van de familie Linders met 63 supermarkten vooral in Limburg en Noord-Brabant, wordt ’s lands grootste franchiser van ’s lands grootste kruidenier Albert Heijn. Het is een opmerkelijke stap in een geleidelijk proces van fusies en overnames, waarbij de komende jaren steeds meer winkelformules uit het straatbeeld zullen verdwijnen.