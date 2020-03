CPB voorziet in 2021 kortingen voor een aantal pensioenfondsen

Volgens de economische raming van het CPB zullen de fondsen voor zorg en overheid volgend jaar net wel aan de MVEV-grens voldoen. "Een kwart van de fondsen in de marktsector zal naar verwachting een korting van ongeveer 0,8 procent moeten doorvoeren", voorspelt het CPB.

Pensioenfondsen profiteerden onlangs van een lichte stijging van de rente en de gunstige ontwikkeling van de beurskoersen. Daardoor was uiteindelijk voor dit jaar voor de meeste fondsen, ook zonder de vrijstellingsregeling, geen korting vereist geweest. Indexeren is voor de meeste fondsen echter ook buiten bereik, waardoor de pensioenuitkering volgens de denktank niet waardevast is.