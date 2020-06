Verplichte vakantie om corona verboden

Wie al dagen heeft opgenomen raakt ze ook kwijt, ook al kon je door de coronacrisis niet weg. Ⓒ Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout

Amsterdam - Corona of niet, een bedrijf mag werknemers niet dwingen om één dag in de week vakantie op te nemen. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald in een zaak over een arbeidsconflict.