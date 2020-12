Deze zilte rijkdom geeft in lockdown troost op kersttafel

Premium Financieel

Brexit, wat gaan we ervan merken?

Het gaat erom spannend: komt er voor het einde van het jaar een Brexit-akkoord of niet? Volgens bronnen zijn het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) dicht bij een deal, maar het is nog steeds niet uitgesloten dat het overleg klapt. Maar deal of niet, vanaf 1 januari gaat er sowieso een...