Hoger minimumloon raakt a.s.r.

Volgens topman Jos Baeten was de 10% loonsverhoging voor de minstbetaalden, naast lagere beleggingsopbrengsten een van de redenen dat de nettowinst over 2022 daalde van €942 miljoen naar €722 miljoen. Stormschade drukte de resultaten vorig jaar met €39 miljoen, net als hogere kosten door loonstijgingen en een eenmalige uitkering aan het personeel van €1000.

Baeten kijkt terug op 2022 als ’een bewogen jaar’. „Geopolitieke spanningen, dalende beurzen, de stijgende rente en inflatie drukten wereldwijd hun stempel op 2022.” A.s.r. zag onder andere de hypotheekmarkt stevig inzakken. „De hypotheekproductie daalde met 11,2% ten opzichte van 2021, wat goed verklaard kan worden door het wegvallen van de oversluitmarkt als gevolg van de gestegen hypotheekrente. Ook de interesse om een ander huis te kopen daalde hierdoor”, merkt hij op.

Kritiek op regulering middenhuur

Baeten haalde uit naar het kabinetsbeleid voor de huurmarkt. „Er is voldoende kapitaal beschikbaar in Nederland om de bouw van woningen te financieren en de bereidheid is groot, maar de investering moet wel financieel haalbaar zijn. De plannen om de huren in het middensegment te reguleren ontmoedigen dit.”

Het bedrijf kreeg vorige maand toestemming van zijn aandeelhouders voor de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon. A.s.r. denkt op zijn vroegst op 1 juli de transactie af te kunnen ronden, waarna de daadwerkelijke fusie van de bedrijven op zijn vroegst op 1 oktober 2023 plaatsvindt.