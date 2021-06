DFT Seminar: ’Beren staan klaar om toe te slaan bij afkoeling AEX’

Bakker benadrukte tijdens het seminar dat de ‘exceptionele’ opmars van de AEX in 2021 niet door kan blijven gaan. Hij wijst er op dat er mogelijk nog wat meer in het verschiet kan liggen voor de hoofdgraadmeter met een verdere stijging richting 750 punten.

Maar dat een ’aanzienlijke’ afkoeling er aan zit te komen. „De beren staan klaar om toe te slaan. Daarbij kan de AEX zelfs gaan terugvallen tot onder de 600 punten.”

Ook op de oliemarkten voorziet Bakker dat het einde van de krachtige opmars in zicht komt. Hij gaat er vanuit dat de Brent-prijs, die in de voorbije maanden hard opgelopen is tot boven de $75, een glijvlucht richting de $35 maakt: „Dan hoeven we ook niet meer zo te schrikken aan de pomp.”

Kooptips

De beursexperts lieten bij het seminar ook hun licht schijnen op hun favoriete fondsen. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer zoekt het wat verder weg met de keuze voor Morrisons, de op drie na grootste supermarkt in het Verenigd Koninkrijk. Het Britse bedrijf is in het vizier gekomen van de Amerikaanse private equity-firma Clayton, maar heeft al een bod verworpen.

Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer geeft onder meer de voorkeur aan Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van Warren Buffett. Vooral de diversificatie met onder meer een groot belang in Apple, spreekt hem aan in het beursgenoteerde aandeel.

Bakker ziet brood in supermarktconcern Ahold Delhaize, in zijn visie een sterk renderend fonds dat steeds hogere niveaus opzoekt. Kopen op zwakte is daarbij volgens hem een goede strategie.

Wilt u de gehele visie en alle kooptips van de beursexperts terugzien en weten hoe u als belegger daar op kunt inspelen? Klik dan op deze link.