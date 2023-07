Premium Het beste van De Telegraaf

Minder belasting op vakantiehuis in buitenland, oordeelt hof

Amsterdam - Een tweede woning in het buitenland lijkt vaak een buitenkans, maar kan een kostenpost worden. Vooral als je in eigen land ook nog belasting verschuldigd blijkt te zijn over dat huis.