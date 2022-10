Premium Het beste van De Telegraaf

Column: concurrentie is langzaam uit onze economie verdwenen

Door Jaap van Duijn

Tussen de grote financiële spelers voelt de consument zich soms behoorlijk nietig. Ⓒ ANP/HH

Columns over banken leveren een stortvloed aan reacties op, zo ook de laatste weer. Lezers deden weer verslag van de negatieve ervaringen met hun bank, met als enige relativering de mail van een lezer die meldde dat verzekeraars net zo erg waren als banken. Er is wel een uitzondering: de onderdelen van wat De Volksbank heet, te weten ASN Bank, de RegioBank en SNS, en ook Knab, scoren in tevredenheidsonderzoeken veel beter dan de drie grootbanken.