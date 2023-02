Premium Het beste van De Telegraaf

’Dorpsgevoel zorgt voor saamhorigheid’ Groene gemeenten in Het Gooi willen zelfstandig blijven

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Commisaris van de koning Arthur van Dijk tussen burgemeesters Gerhard van den Top van Hilversum (l.) en Nanning Mol van Laren.

Alle burgemeesters in Het Gooi hadden zich verzameld in de dorpskerk van Blaricum. Toen buiten hoefgetrappel klonk, stonden ze op om de nieuwe burgemeester Barbara de Reijke te verwelkomen. Traditiegetrouw kwam zij in een huifkar naar het godshuis.