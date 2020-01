Seat-baas De Meo stapt op, favoriet bij Renault

Volgens het Franse zakenblad Les Echos wordt De Meo later deze week al bij Renault gepresenteerd.

De 52-jarige De Meo vertrekt op eigen verzoek bij Seat, waar hij het modellengamma vernieuwde en de van oorsprong Spaanse automaker weer winstgevend maakte. Ook introduceerde hij bij Seat het Cupra-merk dat sportieve versies van de Seat-modellen maakt.

Bekijk ook: Vijf vragen over de breuk tussen Fiat Chrysler en Renault

Renault is op zoek naar een nieuwe topman na het ontslag van Thierry Bolloré in oktober. Hij was begin vorig jaar aan het roer van de Franse automaker komen te staan nadat die Carlos Ghosn, die in Japan terechtstaat wegens fraude bij samenwerkingspartner Nissan, had ontslagen. Bolloré was lang de rechterhand van Ghosn en het gedwongen vertrek van Bolloré werd gezien als een signaal aan Nissan dat Renault nog altijd heil ziet in de samenwerking met de Japanners.