Duits ondernemersvertrouwen zakt nog verder

De vertrouwensindex van Ifo kwam voor april uit op een stand van 74,3, tegen een herziene score van 85,9 in maart. In die voorgaande maand werd de grootste daling van het ondernemersvertrouwen in Duitsland gemeten sinds 1990, toen de Duitse hereniging plaatsvond. Economen hadden voor april in doorsnee op een verdere afname tot 79,7 gerekend.