Column: onze echte crisis is iets anders dan corona

Van oudsher vormden wij mensen tribes, stammen van zo hooguit 150 mensen. Met meer mensen konden we als jager-verzamelaar simpelweg niet communiceren. Dat is namelijk het aantal waarbij je elkaars namen kent en door de velden kan trekken op zoek naar bessen en wild. Je hebt iedereen van de tribe wel eens aangeraakt. En je weet precies waar je eten vandaan komt. Vertrouwen was makkelijk. Zien, proeven, ruiken met eigen zintuigen.