Beursblog: Wall Street biedt AEX enige steun

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

In de VS doet met name de Nasdaq-index het goed, gesteund door een terugval van de obligatierentes. Hierdoor is het verlies voor de AEX teruggelopen. Just Eat Takeaway krabbelt iets op, maar is nog steeds de grootste daler.