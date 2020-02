Ronde DNB-toren dit jaar gesloopt

Een DNB-woordvoerder bevestigt dat de renovatie voor het derde kwartaal gepland staat. „Die renovatie begint met het demonteren van de ronde toren. Dat zal heel voorzichtig gebeuren, zonder lawaai, vallend steen en stof.”

DNB is momenteel druk aan het verhuizen naar de tijdelijke locatie in het Tooropgebouw bij het Amstelstation. „Binnen enkele weken werkt vrijwel niemand meer in het oude pand.”

Jaren zestig

Het huidige DNB-gebouw stamt uit de jaren zestig en voldoet niet meer aan de eisen van nu zoals lichtinval en energiegebruik, aldus de woordvoerder. „Ondanks een uitbreiding van ons takenpakket zijn we kleiner in het aantal medewerkers geworden. Daardoor is er nu ook de ruimte om de ronde toren te slopen.”

Bij DNB werken nu ruim 1800 mensen. De bedoeling is dat die in 2023 weer in het gerenoveerde gebouw aan het Frederiksplein werken. De gehele renovatie gaat 320 miljoen euro kosten, maakte DNB in november bekend.