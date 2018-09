'Wall Street koerst af op vlakke opening'

NEW YORK (AFN) - De aandelenmarkten in New York stevenen donderdag af op een tamelijk vlakke opening. Beleggers verwerken onder meer de kwartaalcijfers van chipmaker Broadcom en het nieuws dat industrieconcern General Electric (GE) duizenden banen gaat schrappen bij zijn energiedivisie.

Beleggers kijken daarnaast vooruit naar het belangrijke maandrapport over de arbeidsmarkt dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. De Federal Reserve, de koepel van centrale banken, zal de recente ontwikkeling van de werkgelegenheid meewegen bij zijn rentebesluit van volgende week. Algemeen wordt op een renteverhoging gerekend.

Broadcom kwam met zonnige vooruitzichten voor het lopende kwartaal. De chipfabrikant rekent vooral op een sterke vraag naar chips voor smartphones. Juist in dat segment wil het bedrijf een grote slag slaan door branchegenoot Qualcomm over te nemen. Dat bedrijf, dat op zijn beurt bezig is het Nederlandse NXP in te lijven, ziet die avances vooralsnog niet zitten.

Lululemon

Producent van sportkleding Lululemon staat eveneens in de belangstelling na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Datzelfde geldt voor Okta, een bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van digitale beveiliging, en voor Dollar General, een keten van discountwinkels.

GE kondigde een reorganisatie aan bij zijn energiedivisie waardoor wereldwijd 12.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. De ingreep moet helpen de kosten structureel met 1 miljard dollar te verlagen. De industriereus kampt al geruime tijd met lastige marktomstandigheden waardoor de resultaten onder druk staan.

Citigroup

Citigroup rekent op een verlies van op papier 20 miljard dollar (17 miljard euro) als de belastingverlaging zoals die onlangs door de Senaat is goedgekeurd, wordt doorgevoerd. Dat zei financieel directeur John Gerspach van de Amerikaanse bank tijdens een bijeenkomst met investeerders.

Wall Street toonde woensdag een gemengd beeld. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 24.140,91 punten. De brede S&P 500 sloot vlak op 2629,27 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent en sloot op 6776,38 punten.