Even het Kurhaus of de Pier zien? Parkeren kost meteen €50

Dat meldt Omroep West.

De gemeente Den Haag start een proef van een jaar om de parkeerdruk te verminderen. Die is vooral in de zomer hoog, als veel toeristen de Haagse stranden bezoeken. De hoop is dat zij parkeergarages opzoeken, waar je wel betaalt voor hoe lang je er daadwerkelijk staat. Bewoners van de Haagse binnenstad en Scheveningen klaagden al lang dat zij hun eigen auto’s niet meer kwijt konden. Voor een plek in de parkeergarage, die er doorgaans nog wel is, komen zij niet in aanmerking.

Straten

In het centrum wordt de pilot volgens de lokale omroep in de volgende straten uitgevoerd: Aprochestraat, Amsterdamse Veerkade, Bierkade, Bierstraat, Dunne Bierkade, Glasblazerslaan, Helena van Doeverenplantsoen, Hamerstraat, Herderinnestraat, Hoge Zand, Kranestraat, Lange Beestenmarkt, Looijerstraat, Nieuwe Molstraat, Paviljoensgracht, Stille Veerkade en Zuidwal (tussen Paviljoensgracht en Boekhorststraat).

In Scheveningen gaat het om de volgende straten: Gevers Deynootweg (parkeerterrein voor de Oranjeflats), Harteveltstraat, Jongeneelstraat, Pellenaerstraat en Seinpostduin.