Verbijstering over pilot in Den Haag: even het Kurhaus zien? Parkeren kost meteen €50

Het stadsbestuur wil met de invoering van het vergunninghoudersparkeren het straatparkeren van bezoekers in een deel van de woonstraten in het centrum en Scheveningen ontmoedigen. „Zo ontstaat minder parkeerdruk op straat”, schreef het college eerder in een brief. Maar het laatste woord is hier nog niet over gezegd, stelt voorzitter Chang Wong van ondernemersvereniging BIZ Chinatown. „Veel ondernemers zijn verbolgen. Er wordt te weinig gekeken naar de belangen van de ondernemers, terwijl wij wel bijdragen aan de economie van Den Haag”, zegt Wong.

„Het gaat met name om klanten en personeel van de ondernemers. Klanten blijven weg als je voor een uurtje parkeren een dagkaart van 50 euro moet kopen. Dit zijn Schiphol-prijzen”, stelt de voorzitter. „Morgen gaan we in gesprek met de gemeente. Er moet wel een alternatief komen, zeker omdat er onlangs meer dan vijftig parkeerplekken zijn weggehaald in het Oude Centrum. Als iedereen in de parkeergarages moet gaan staan, wordt het wel heel druk. Kom dan met een aantrekkelijk parkeertarief voor garages voor bezoekers van Chinatown.”

Blij

Marieke de Jong van de werkgroep Mobiliteit van Wijkorganisatie Het Oude Centrum, is juist heel blij met de invoering van het vergunningparkeren en ziet nu al meer lege parkeerplekken. „De parkeerplekken zijn bedoeld voor de bewoners. Niemand hoeft die 50 euro te betalen zolang je maar in de parkeergarage gaat staan.”

Ze begrijpt dat ondernemers balen, maar ziet juist ook kansen. „Doordat de parkeerdruk afneemt, ontstaat er meer ruimte voor laad- en losplekken. Dat kan een oplossing bieden.” Wel hoopt zij op meer maatregelen om de parkeerdruk te verlichten. „Verklein het vergunningsgebied in het centrum. Nu kunnen ook bij wijze van spreken bewoners van de Laan van Meerdervoort met een vergunning in het Oude Centrum parkeren.”

Wisselende reacties

Op social media reageren Hagenaars volop op het nieuws. Hans Soest: „Het betreft voor Scheveningen een paar straten. De druk in andere wijken van Scheveningen wordt alleen maar groter. Het is een kansloos idee in deze uitvoering. Voer het dan in voor de gehele kuststrook vanaf het zwarte pad tot aan Duindorp.” Philip vindt het ’een briljant plan’. „Eindelijk plek voor de inwoners.”

Hart voor Den Haag is minder enthousiast. „Dit plan van VVD-wethouder Mulder is nóg erger dan het afgeschoten 10 euro-per-uur-parkeren-idee op Scheveningen waar D66’er Van Asten twee jaar geleden mee kwam”, zegt De Mos.

Pilot van een jaar

De pilot gaat een jaar duren en geldt in de volgende straten in het centrum: Aprochestraat, Amsterdamse Veerkade, Bierkade, Bierstraat, Dunne Bierkade, Glasblazerslaan, Helena van Doeverenplantsoen, Hamerstraat, Herderinnestraat, Hoge Zand, Kranestraat, Lange Beestenmarkt, Looijerstraat, Nieuwe Molstraat, Paviljoensgracht, Stille Veerkade en Zuidwal (tussen Paviljoensgracht en Boekhorststraat).

In Scheveningen gaat het om de Gevers Deynootweg (parkeerterrein voor de Oranjeflats), Harteveltstraat, Jongeneelstraat, Pellenaerstraat en Seinpostduin. Het stadsbestuur wijst naar positieve ervaringen met dit concept in Delft en Leiden. „Daarom bestaat de overtuiging dat vergunninghoudersparkeren een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de parkeerproblematiek in het Centrum en in Scheveningen”, schrijft het stadsbestuur.

Na een jaar wordt de situatie geëvalueerd en bezien of (permanente) voortzetting en uitbreiding van het nieuwe parkeerregime gewenst is. „De pilot is ingestoken door de wens van bewoners die hun auto nooit kwijt kunnen en uren moeten rondrijden na een lange werkdag op zoek naar een plekje”, zegt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Anne Mulder. „Het gaat echt om een pilot en we willen kijken of dit effect heeft. Het eerlijke verhaal is dat bezoekers van het centrum en Scheveningen een stukje verder moeten lopen.”