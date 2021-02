Schiphol sluit coronajaar af met dieprode cijfers

De netto-omzet daalde op jaarbasis met 57 procent naar 688 miljoen euro. Om voor de gedaalde inkomsten te compenseren sneed Schiphol zijn kosten. Zo werden activiteiten afgeschaald en werd er ingegrepen in het personeelsbestand. Daarnaast werden geen bonussen uitgekeerd aan het management. Ook werden investeringen met een kwart teruggebracht.

Het totaal aantal passagiers op alle luchthavens van de groep is met 70,9 procent gedaald naar 23,5 miljoen. Schiphol was goed voor 20,9 miljoen passagiers, wat een daling op jaarbasis met 71 procent betekende. Op Eindhoven Airport daalde het aantal passagiers naar 2,1 miljoen en op Rotterdam The Hague Airport naar 0,5 miljoen, respectievelijk 68,6 procent en 76,9 procent minder.

Ook deed Schiphol een beroep op loonsubsidieregelingen van de overheid. Daarmee was 112 miljoen euro gemoeid. Verdere overheidssteun is volgens de luchthavenuitbater niet verleend. Om over voldoende liquiditeit te beschikken heeft Schiphol voor een bedrag van ruim 2,2 miljard euro aan obligaties uitgegeven en andere kredietfaciliteiten geregeld.

Topman Dick Benschop van Schiphol wijst erop dat nationale en internationale samenwerking tussen overheden, luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties nodig is om veilig en verantwoord reizen mogelijk te maken. "Wij bevinden ons momenteel in een lockdown, maar de algemene vooruitzichten voor 2021 zijn positief, hoewel er sprake is van grote onzekerheden", zo zegt hij. "Reisprotocollen op basis van testregimes en intensivering van vaccinaties in plaats van reisverboden en quarantainemaatregelen zullen bepalend zijn voor de weg voorwaarts."

Schiphol benadrukt tijdens de jaarcijfers dat de opening van Lelystad Airport, waar veel weerstand tegen is, gepland staat voor november dit jaar. Daarbij wordt wel het voorbehoud gemaakt dat de opening moeten worden goedgekeurd door het parlement.