Wereld dol op Nederlandse bloemen: exportrecord

De exportwaarde van potplanten ging met 4,3 procent omhoog en steeg daarmee iets sneller dan die van snijbloemen, waarvoor een stijging van 3,6 procent werd genoteerd. De groei in december, toen 10,3 procent meer werd uitgevoerd dan een jaar eerder, was de hoogste maandelijkse toename sinds 2013. De exporteurs werden daarbij geholpen door het zachte weer en een extra handelsdag.

In het begin van vorig jaar viel de export naar Duitsland en Italië nog tegen, maar die landen krabbelden in de rest van het jaar op. Duitsland blijft het belangrijkste exportland voor Nederlandse bloemen en planten. Polen is een nieuwkomer in de top vijf en ook andere Oost-Europese landen lieten flinke plussen zien.