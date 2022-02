Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek Tata Steel en Harsco Metals

Justitie meldt een onderzoek te zijn gestart naar het ’opzettelijk en wederrechtelijk in de bodem, lucht of oppervlaktewater brengen van gevaarlijke stoffen. Met als mogelijk gevolg gevaar voor de openbare gezondheid’, zo is aan de bedrijven gemeld.

Omwonenden en belangengroepen hebben afgelopen maanden om een strafrechtelijke vervolging van de grootste staalmaker van Nederland gevraagd. Harsco is op hetzelfde terrein partner van Tata Steel bij de verwerking van eindproducten van de staalproductie.

Dit besluit volgt volgens het OM weer op de aangifte die advocaat Bénédicte Ficq namens ruim 800 personen in de omgeving en een aantal rechtspersonen zoals belangenorganisaties is begonnen tegen de genoemde bedrijven. Daarna zijn verschillende documenten opgevraagd en onderzocht door het OM.

Tata Steel zegt in een reactie opnieuw het Openbaar Ministerie medewerking te verlenen, terwijl het blijft investeren in verbeteringen. Het staalbedrijf ’ziet de resultaten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet.’

Op 3 februari behandelt de Meervoudige Economisch Kamer van de rechtbank in Amsterdam twee zaken tegen Harsco Metals. En later dit jaar moet Tata Steel zich daar verantwoorden voor vier overtredingen. Een van deze overtredingen betreft de zogenoemde ’zwarte sneeuw’, die vermoedelijk is ontstaan door stofverspreiding afkomstig van kolen in februari 2021, aldus het OM.

’Geweldig nieuws’

Advocaat Bénédicte Ficq noemt het woensdag „geweldig nieuws” dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gaat starten naar Tata Steel en Harsco. „Dit betekent dat vervuilers niet meer onverschillig kunnen blijven over de vervuiling die zij veroorzaken. Als er een gevaar is voor de volksgezondheid, dan ben je de sjaak en kun je dus een opsporingsonderzoek verwachten”, aldus Ficq.

In het strafrechtelijk onderzoek kijkt het OM naar het opzettelijk in de bodem, lucht of oppervlaktewater brengen van gevaarlijke stoffen door Tata Steel en Harsco. „Het wordt van alle kanten bekeken. Tata mag de borst natmaken”, verwacht Ficq.