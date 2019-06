Hoofdkantoor Bank of international settlements in Zurich. Ⓒ Reuters

Amsterdam - „De lucht is nog niet opgeklaard, het pad is lang en kronkelig.” Met die waarschuwende woorden eindigt de Bank of International Settlements (Bis) de inleiding van het gisteren gepubliceerde jaarverslag. Want het Zwitserse instituut ziet de wereldeconomie maar mondjesmaat groeien.