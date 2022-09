Veel huiseigenaren tegen dwang van warmtepomp, voorkeur naar gewone cv-ketel

Geld

Slimme verwarming en lampen in trek om energie te besparen

Energie besparen met slimme verwarming of lampen? Voor 44% van de Nederlanders is dit, naast het gemak ervan, de belangrijkste reden om smart home-producten aan te schaffen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Smart Home Monitor 2022 van GfK. Door slimme apparaten aan te schaffen, is het mogelijk om op de ...