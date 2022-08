NN verwacht verzekeringspremies te moeten verhogen

„We moeten waarschijnlijk een nieuwe ronde van premieverhogingen doorvoeren om met de inflatie om te kunnen gaan, maar we proberen het relatief stabiel te houden en geen grote, eenmalige aanpassingen te doen”, zei hij. Hij voegde eraan toe dat de kostenstijgingen bij de divisie voor levensverzekeringen het lastig maken om geplande besparingen bij dat onderdeel door te voeren.

Knibbe vreest ook de gevolgen van de dalende koopkracht door de hoge inflatie. Als mensen minder te besteden hebben, zijn ze waarschijnlijk ook minder snel geneigd nieuwe verzekeringen af te sluiten.

NN kan volgens de topman dan weer profiteren van de grote hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Volgens Knibbe zullen vooral kleinere pensioenfondsen overwegen om te stoppen zich en de pensioenverplichtingen over te dragen aan grotere spelers. NN heeft in het verleden al aan zulke transacties meegewerkt dus zit volgens Knibbe in een goede uitgangspositie om dat nogmaals te doen.