Overnames stuwen omzet educatie- en mediabedrijf Sanoma

Sanoma sloot de meetperiode af met 188 miljoen euro aan opbrengsten. Vooral de overname van educatief dienstverlener Iddink droeg bij aan de groei. Worden de overnames buiten beschouwing gelaten dan was sprake van 2 procent groei.

Het operationele resultaat kwam uit op 8 miljoen euro negatief. Het bedrijf was onder meer geld kwijt aan marketing in Finland. Verder is volgens Sanoma het eerste kwartaal op het gebied van Learning altijd al wel verlieslatend.

Verkoop

Door de verkoop van Sanoma Nederland voor 460 miljoen euro heeft Sanoma naar eigen zeggen 400 miljoen euro beschikbaar voor toekomstige overnames. Deze week nog wordt de aanschaf van Alma Media, een regionaal mediabedrijf in Finland afgerond. Daarvoor werd 115 miljoen euro betaald.

Sanoma had eerder al te kennen gegeven zich niet aan een voorspelling voor dit jaar te wagen als gevolg van de coronacrisis.