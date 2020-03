Fitch verlaagt Britse kredietrating

Fitch zet de rating van de Britten nu op AA-, waar dat eerder AA was. Die afwaardering geeft de verwachte toename in de schuldenlast weer nu het land honderden miljarden ponden in de economie pompt vanwege de corona-uitbraak. Daarbij plaatst de kredietbeoordelaar de kanttekening dat ook zonder het coronavirus de uitgaven van de regering Johnson, die van plan was veel meer geld uit te gaan geven aan onder meer infrastructuur, zouden stijgen.

De outlook van Fitch is negatief wat erop kan duiden dat er binnenkort nog een afwaardering volgt. De kredietbeoordelaar gaat er niet van uit dat het terugdringen van de staatsschulden na 2020 een prioriteit is voor de de Britse regering. Fitch denkt dat de staatsschuld zelfs groeit tot meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Afgelopen jaar was dat 84,5 procent.

Groot-Brittannië had lang de rating AAA, de hoogste die er is. De afgelopen jaren is die onder meer door de brexitstemming en de volgende politieke chaos herhaaldelijk afgewaardeerd. Inmiddels heeft het Verenigd Koninkrijk een vergelijkbare rating als België en Tsjechië.

In de nieuwste podcast Kwestie van Centen: hoe diep zijn de zakken van minister Hoekstra als de economie nog maanden platligt? En waar halen we die miljarden aan staatssteun vandaan? Luister hier, hieronder of via je eigen podcast app.