Grondpersoneel KLM legt werk woensdag vier uur neer

Het werk wordt vanaf 13.00 uur voor vier uur lang neergelegd, zo meldt de bond. De vorige twee acties duurden twee uur, maar werkten nog de hele dag door in het vliegschema. Toen begonnen de acties al in de ochtend.

De vakbond onderhandelt al maanden met KLM over een nieuwe cao voor het grondpersoneel, waar 15.000 medewerkers onder vallen. FNV zet in op een loonsverhoging van 4 procent per jaar, meer medewerkers in vaste dienst en betere roosters. „Het grondpersoneel wil niets liever dan de reizigers een fijne reis bezorgen. Deze staking is dan ook helemaal de verantwoordelijkheid van de KLM-directie”, stelt FNV-bestuurder Jan van den Brink.

KLM meldde in het weekend al rekening te houden met nieuwe acties. De maatschappij heeft de bonden een nieuw loonbod gestuurd met een loonsverhoging van 7% bij een cao-looptijd van twee jaar en negen maanden. Ook is er een alternatief op tafel gelegd met een loonsverhoging van 8,5%, maar met aanpassing van de winstdelingsregeling.

Volgens de luchtvaartmaatschappij hebben de bonden Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC), FNV Cabine en FNV Grond het eindbod voor grond- en cabinepersoneel afgewezen. „KLM vindt dat onbegrijpelijk”, meldt zij in een verklaring. Vakbond VNC beraadt zich nog op acties.