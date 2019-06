Intertrust verhoogt prognoses na overname

De overname stelt Intertrust in staat om sneller zijn strategie uit te oefenen. Het bedrijf wil een wereldspeler worden met het bieden van technologische oplossingen voor bedrijven en fondsen. Een "substantiële aanwezigheid" in de VS moet daar aan bijdragen. Viteos heeft volgens Intertrust een top 10-positie in de VS, waar het bedrijf diensten levert aan zeker tachtig hoogstaande klanten.

Intertrust denkt na de overname 22 miljoen dollar aan synergievoordelen te kunnen behalen. Als gevolg van de deal schroefde Intertrust zijn verwachtingen op. Ging het bedrijf eerder uit 3 tot 5 procent omzetgroei en een winstmarge van 38 procent tegen 2021, dat is nu 4 tot 6 procent groei en een marge van 40 procent.