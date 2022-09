Tips en tricks van koningin Maxima

Premium Columns

Rutte IV is onthecht van de samenleving

De verbazing was groot tijdens een overleg met premier Mark Rutte over de coronacrisis in 2020. Ineens stonden aanwezigen op, pakten de paperassen en zochten de uitgang. Een verraste minister-president keek op. Waar dachten zij heen te gaan? De kinderen, zo bleek. Want de scholen waren dicht en de o...