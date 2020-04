Uitzendbureaus zien vraag al voor corona terugvallen

Randstad is veruit de grootste uitzender van het land. Ⓒ Dijkstra bv RANDSTAD NV 33.54 -2.1 %

Amsterdam - De vraag naar uitzendkrachten is de afgelopen weken verder gedaald gedaald. Uitzendkrachten draaiden in de laatste week van februari en de eerste drie weken van maart in totaal 14% minder uren dan een jaar eerder. Die periode omvat slechts één week met coronamaatregelen.