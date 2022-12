Voorzitter Air France KLM blijft langer op pluche

Door Yteke de Jong

Amsterdam - De voorzitter van Air France KLM blijft nog langer aan in de top van de luchtvaartcombinatie. Twee jaar geleden werd het mandaat van Anne-Marie Couderc al twee jaar langer dan is toegestaan verlengd, destijds in verband met de coronacrisis.