Voorzitter Air France KLM blijft langer op pluche dan statuten toegestaan

Volgens een verklaring van Air France KLM zou dat nodig zijn omdat ze het jaar 2023 nog helemaal kan afronden, met als sluitstuk de vergadering van 2024. Naar een opvolger wordt gezocht, aldus de luchtvaartcombinatie. In de statuten van Air France KLM is bepaald dat een bestuurder moet vertrekken als deze de leeftijd van zeventig heeft bereikt. De aandeelhouders moeten met het besluit in mei akkoord gaan.

De oud-minister Couderc geldt bij Air France KLM als een vooruitgeschoven post van de Franse regering, die oppermachtig is achter de schermen en als aandeelhouder. Door meerdere kapitaalinjecties die nodig waren vanwege de coronacrisis houdt de Franse Staat nu 29% van de aandelen.

’Tijdelijk’

„Het is raar dat Air France KLM wordt voorgezeten door een bejaarde. Iedereen is vervangbaar, maar mevrouw Couderc niet. Maar kennelijk doet ze haar werk voor de Franse staat goed”, zegt voorman Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vakbond van Luchtvaarttechnici. Volgens de regels van goed ondernemingsbestuur moet men tijdig voor een opvolger zorgen.

Couderc zou aanvankelijk ’tijdelijk’ aanblijven toen de toenmalige topman Janaillac in 2018 het veld ruimde na een personeelsraadpleging. Met de komst van topman Ben Smith een paar maanden daarna werd de functie van chairman ineens opgeknipt. Smith werd ceo, terwijl Couderc voorzitter bleef.

Tot dan toe werd deze functie door de topman van de luchtvaartcombinatie vervuld. De leeftijdsgrens van 72 zou in het ’two-tier’ systeem, met een aparte ceo en onafhankelijk voorzitter te rechtvaardigen zijn, zo was twee jaar geleden het verhaal.

Overval

Couderc gaf de Nederlandse Staat geen ruimte toen die aan boord kwam als aandeelhouder en wilde in 2019 van topman Pieter Elbers van KLM af. Dat mislukte, waarna Elbers een verlenging kreeg. Toenmalig minister van Financiën Hoekstra kocht in 2019 een pakket aandelen, waardoor Nederland de tweede aandeelhouder werd met 14%. De Franse staat en Air France KLM waren boos over deze ’overval’.