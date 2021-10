Premium Het beste van De Telegraaf

De ’metaverse’ wil mensen wereldwijd in 3D met elkaar verbinden Internet 2.0 rammelt aan de virtuele poort

Wouter van Bergen

AMSTERDAM - In de science fiction roman Snow Crash van Neal Stephenson uit 1992 plugt pizzabezorger en hacker Hiro Protagonist in op een virtuele wereld waarin hij heldendaden verricht. De naam van deze virtuele realiteit, de ’metaverse’ is nu in de echte wereld de naam voor een verzameling aan elkaar gekoppelde virtuele driedimensionale ruimtes, waarin mensen zich in de vorm van een digitale identiteit of ’avatars’ kunnen bewegen. Daar kunnen ze andere mensen digitaal ontmoeten en -net als in de echte wereld- werken, winkelen, digitaal vertier genieten, informatie uitwisselen of er hun eigen virtuele omgeving aan toevoegen.