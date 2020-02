Carlsberg trekt voordeel van speciaal en alcoholvrij bier

Bij craft was sprake van een volumegroei van 16 procent op jaarbasis. Het aantal geproduceerde hectoliters alcoholvrij bier steeg met 7 procent. Verder vond cider van het merk Somersby gretig aftrek, net als het witbier 1664 Blanc. Van het merk Carlsberg werd 3 procent minder verkocht. Alles bij elkaar steeg het biervolume van de Denen met 0,1 procent.

Carlsberg voerde de omzet afgelopen jaar met 5,4 procent op tot 65,9 miljard Deense kroon (8,8 miljard euro). Onder meer prijsstijgingen deden de omzet goed. De brutowinst steeg met 12,2 procent tot 10,5 miljard kroon.

De brouwer voorziet voor dit jaar een tragere groei. Vooral omdat de bierverkopen in Azië onder druk staan als gevolg van het coronavirus en de strengere aanpak van drankrijders in Vietnam. Verder is een Rusland sprake van stevige concurrentie.