Londense beurshandelaar wil eerder naar huis

Dat blijkt uit resultaten van de enquête die de London Stock Exchange (LSE) heeft uitgezet, meldt Financial News.

Door minder uren te werken zouden het beursbedrijf en de werknemers ook efficiënter worden, is een veel gehoord antwoord. Werken in de Londense financiële wereld trekt een zware wissel op je privéleven: de beurs is open van acht uur ’s ochtends tot half vijf in de middag, maar ver daarvoor en daarna moeten handelaren de markten in Azië en de Verenigde Staten in de gaten houden. Werkdagen die om zes uur beginnen of pas om elf uur zijn afgelopen, zijn in de City bepaald geen zeldzaamheid.

De zeer lange werkdagen dragen bij aan psychische problemen, stelden de Association for Financial Markets in Europe en de Investment Association in een gezamenlijke reactie op het onderzoek, meldt Financial News.

Gezinsleven

De LSE heeft de exacte uitslagen nog niet bekend gemaakt. Beursbedrijf Euronext heeft volgens persbureau Dow Jones een soortgelijk onderzoek gedaan. Ceo Boujnah waarschuwde volgens Dow Jones dat een kortere handelsdag ten koste kan gaan van de liquiditeit, en uiteindelijk de positie van de beurs.