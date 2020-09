’Rem toerisme werkt’

Park Plaza Hotel-bestuurder Arnoud Duin en Alexandra Sierra, president van de Duits-Nederlandse Business Club.

,,Aan onze attracties zien we waar de angst voor corona het grootst is”, verzuchtte Sleven. ,,In Portugal en Istanbul komt bijna niemand meer, maar de Britten en ook de Nederlanders blijven er op uit trekken.”

Arnoud Duin, regio manager van de Park Plaza Hotels in Duitsland en Hongarije, meldde dat de bezetting van de hotels in Berlijn afgelopen maanden was aangetrokken. ,,Wij zijn hier minder afhankelijk van toeristen dan de hotels in Amsterdam. We hebben veel gasten uit Duitsland zelf.”

Rene Sleven (l.) van Merlin Entertainments en de Hans de Waart, van Art’Otel Berlin Mitte.

Nederlandse expats in Berlijn troffen elkaar ook in de Biergarten bij het Olympisch Stadion. Rijk Detiger, financieel directeur van Heineken Duitsland, constateerde er tevreden dat het Heineken-volume in het bierminnende buurland opnieuw toenam. ,,Best bijzonder in deze traditionele biermarkt met meer dan 5000 merken.”

Tim Litjens is in Berlijn topman van CABKA, gespecialiseerd in de recycling van plastic. ,,We maken er pallets en boxes van. Ons hoofdkantoor zit in Berlijn omdat Duitsland het eerste land was met een door de overheid aangestuurd recyclingssysteem. Naast twee fabrieken in Duitsland, voor onder meer afvalstromen vanuit Nederland, hebben we twee fabrieken in België, een in Spanje en een in de VS.”

Erwin Tap, directeur Women’s van Nike, juichte het toe dat in Berlijn zo’n sportieve mentaliteit heerst. ,,Je ziet hier iedereen zwemmen, fietsen en hardlopen.”