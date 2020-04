Tandarts wil eigen Villa Felderhof

Rietrae is blij dat de meer dan tien praktijken weer open mogen zijn. „We hebben weken alleen maar in noodgevallen patiënten behandeld. Die spoedhulp was ongeveer één procent van de omzet. Gelukkig zijn we een heel gezond bedrijf en hebben we wat vet op de botten.”

Charlene de Carvalho-Heineken

Het succes is hem niet komen aanwaaien. Het was hard werken, heel hard werken. Eerst als student Tandheelkunde met een bijbaan in het toenmalige populaire Amsterdamse restaurant Zuid-Zeeland aan de Herengracht van uitbater Gijsbert Biachi en later als zelfstandig tandarts die Lassus Tandartsen overnam. Van acht uur in de ochtend tot half één ’s-nachts was hij in de praktijk, zeven dagen per week !). Zijn patiënten kwamen uit alle werelddelen, zoals de Amerikaanse zangeres Britney Spears uit New York en de in Londen woonachtige Charlene de Carvalho-Heineken, de eigenaresse van het befaamde Nederlandse biermerk.

Daniëlle en Reinout Oerlemans

Op 26-jarige leeftijd werd Rietrae getroffen door teelbalkanker. Ook vonden de artsen nog achttien tumoren in zijn longen en drie in zijn buik. Hij overleefde de zware behandelingen, genas en studeerde af. Ruim tien jaar later woont hij in de ruim zes miljoen euro kostende villa Steenbergen in Laren die hij overnam van Quotelid en tv-producer Reinout Oerlemans en zijn vrouw, wielrenster Daniëlle Overgaag. „Ik mocht de villa overnemen omdat ik niets aan het huis wilde veranderen. De historische sfeer moest blijven zoals die was. Je moet respect hebben voor een huis en dat heb ik”, vertelt Rietrae. De prachtvilla in de bossen met eigen park en zwembad was ooit het moederhuis van de ondernemersfamilie van Eric Albada Jelgersma. Het ziet er weer betoverend uit.

Oprichter Tobias Overgoor van cateringbedrijf Famous Flavours en zijn vrouw Laura Overes, fusie- en overnameadvocaat bij deBreij in Amsterdam.

De tandarts-ondernemer woont er met zijn vrouw Niña van Dijk en hun twee kleine kinderen. Zij deed als zangeres van de meidengroep Treble namens ons land in 2006 mee aan het Eurovisie Songfestival in Athene en scoorde ooit een nummer één hit: Ramaganana. Zij ontvingen in hun parkachtige tuin zijn nieuwe ceo, die voor hem de dagelijkse gang van zaken van zijn miljoenenbedrijf gaat overnemen. Het is luitenant-ter-zee der Eerste Klasse Bastiaan Ruizeveld de Winter, oud-commandant van z.m. onderzeeboot Dolfijn. „Bastiaan gaat mijn tandartsenpraktijken als oud-bestuurder van Bergman Clinics in Naarden verder professionaliseren. Ik moet erkennen dat mijn ambitie groter is dan mijn talent. De praktijken zijn zo groot dat die een andere aanpak vergen”, legt Rietrae uit. Hij wil graag dat iedere patiënt volledige aandacht krijgt.

Ook kwam oprichter Tobias Overgoor van cateringbedrijf Famous Flavors met zijn vrouw Laura Overes, fusie- en overnameadvocaat bij deBreij, later langs om wat hapjes en wijn te brengen. Hij is een oude vriend van Rietrae. Ze tennisten bij voorbeeld met elkaar bij Festina in het Vondelpark en begonnen gelijktijdig aan hun carrières. Samen willen zij na de coronacrisis maandelijks een soort Villa Felderhof creëeren in villa Steenbergen om gelijkgezinde ondernemers werk en ervaring te laten delen.