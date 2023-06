VDL en vakbonden praten weer met elkaar over sociaal plan Nedcar

Het lijkt erop dat de directie van VDL de vakbonden een beter bod heeft gedaan voor een nieuw sociaal plan, dat vooruitloopt op de verwachte massaontslagen bij Nedcar vanaf november dit jaar. „Er wordt gewerkt aan een oplossing van het conflict”, zei Meerts. Veel meer wilde hij er niet over kwijt. „Het is allemaal nog precair en broos. We willen de zaak niet verder onder druk zetten.”

CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma zei dat de kaderleden de bonden groen licht hebben gegeven om formele onderhandelingen te openen. „We wachten nu op een uitnodiging van VDL om formeel weer aan tafel te gaan zitten”, zei hij.

Ondernemingsraad en vakbonden lieten eerder weten dat het verschil tussen het bod van VDL en de vraag van de vakbonden zo’n 20 miljoen euro is.

De vakbonden willen een beter sociaal plan dan het huidige, dat uit 2021 stamt. Dit omdat een contract voor het maken van MINI’s in Born begin volgend jaar afloopt. Voor de meeste van de huidige 3950 werknemers is er dan geen werk meer. De meningsverschillen over het sociaal plan tussen VDL en bonden liepen zo hoog op, dat inmiddels acht dagen gestaakt is in de fabriek. Als de onderhandelingen worden hervat, zullen verdere stakingen waarschijnlijk worden opgeschort.