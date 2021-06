S&P en Nasdaq zetten nieuwe pieken neer; Beyond Meat in mineur

De Dow-Jonesindex eindigt 1% hoger op 34.196 punten en de brede S&P 500 wint 0,6% tot een recordstand 4266,5 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dik 0,7% aan tot een nieuwe piek van 14.369 punten.

President Joe Biden sloot de deal met een afvaardiging van de Senaat tijdens een onderhandelingsronde in het Witte Huis. De investeringen zijn goed voor miljoenen Amerikaanse banen, aldus Biden. Het Witte Huis en het Congres overleggen al maanden over het pakket, en het is nog niet afgelopen. Zo staat nog niet helemaal vast waar het geld allemaal naar toe gaat. Wel is duidelijk dat het de grootste financiële injectie in tientallen jaren kan worden in wegen, bruggen en havens in de VS.

Beleggers op Wall Street verwerkten weer een reeks aan economische rapporten. Het aantal nieuwe WW-aanvragen in de Verenigde Staten kwam vorige week uit op 411.000. Dat waren er iets minder dan een week eerder, maar meer dan de 380.000 waar door kenners rekening mee werd gehouden.

Tesla stijgt 3,5%. Biden wil veel geld steken in infrastructuur voor elektrisch rijden zoals laadpunten en dat is gunstig voor fabrikanten van elektrische auto's. Ook machinebouwer Caterpillar, bekend van de graafmachines, profiteerde van de investeringsplannen van de president met een plus van 2,6%. De staalbedrijven US Steel en Nucor werden tot 3,4% hoger gezet.

Kabeltelevisiemaatschappij Comcast krijgt er 1,1% bij. Het moederbedrijf van onder andere NBCUniversal en CNBC overweegt verschillende manieren om een dominantere rol te gaan spelen op het gebied van videostreaming. Een van de opties die op tafel zou liggen is de overname van Roku of een samenwerking met ViacomCBS.

Producent van vleesvervangers Beyond Meat verliest 2,4%. Verschillende locaties van Dunkin' Donuts zouden de Beyond Sausage ontbijtworst van de menukaarten hebben gehaald. Ook de wrap met de vegaworst verdwijnt mogelijk uit het aanbod.

Verder ging de aandacht uit naar creditcardmaatschappij Visa (+0,6%) die bekendmaakte 2,2 miljard dollar te betalen voor het Zweedse fintechbedrijf Tink.