Gaat Hema ooit geld verdienen in Amerika?

Hema trekt de stoute schoenen aan en lanceert zichzelf in de VS en Canada. Ⓒ DIJKSTRA BV

De pr-machine van de Hema werkte woensdag uitstekend. Het in Hema-ogen Amsterdamse bedrijf maakt de oversteek naar de Verenigde Staten en Canada. In Amerika gaat Hema in zee met Walmart, de grootste retailer van het land. De beslissing werd goed ontvangen. Maar bijt Hema zichzelf niet in de staart?