Alcoa ziet omzet dalen en lijdt verlies

De omzet zakte met 10 procent tot ruim 2,1 miljard dollar in vergelijking met het eerste kwartaal. Het nettoverlies bedroeg 197 miljoen dollar tegen een winst van 80 miljoen dollar in de voorgaande periode. In het tweede kwartaal van 2019 bedroeg de omzet 2,7 miljard dollar, met een nettoverlies van ruim 400 miljoen dollar. Alcoa zei dat de cijfers overeenkomen met voorlopige resultaten die eerder deze maand werden gemeld. Het bedrijf is bezig zijn kosten te verlagen.