Beursblog: AEX opent hoger, van rentevrees niets te merken

Door redactie dft Kopieer naar clipboard

AFS, een vaste waarde op de beursvloer in Amsterdam, viert vandaag de fusie van Geldvoorelkaar en Anders Financieren. Ⓒ Euronext AEX 681.6 1.07 %

Amsterdam - Beleggers in Amsterdam zijn goedgemutst de vrijdag ingegaan. De AEX staat een kwartier na opening 0,7% hoger en de Midkap opent een half procentpunt in de plus. De euro stijgt in waarde en is weer meer waard dan de dollar. De financiële markten kijken uit naar de uitkomst van de Europese ministers van Energie. .