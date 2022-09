Beursblog: groeifondsen profiteren op groen Damrak, Wall Street gaat hoger openen

AFS, een vaste waarde op de beursvloer in Amsterdam, viert vandaag de fusie van Geldvoorelkaar en Anders Financieren. Ⓒ Euronext AEX 685.72 1.68 %

Amsterdam - Beleggers zijn er na de driekwart procentpunt renteverhoging door de ECB donderdag weer in gaan geloven. Alle Europese beurzen kleuren groen. In Amsterdam staat de AEX rond 13 uur 1,3% hoger. Vooral groeifondsen profiteren, met Just Eat Takeaway (+5,9%) als uitblinker. Ook in de Verenigde Staten lijken de beurzen fors hoger te gaan openen. De futures voorzien voor techbeurs Nasdaq zelfs 1% hogere opening. „Belangrijker nog is de waardestijging van de eur, want die laat zien dat de beleggers geloven in de daadkracht van de ECB”, zegt Simon Wiersma, investment manager van ING.