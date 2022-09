Beursblog: tech voorop in herstel beurzen

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

AFS, een vaste waarde op de beursvloer in Amsterdam, viert vandaag de fusie van Geldvoorelkaar en Anders Financieren. Ⓒ Euronext AEX 685.97 1.72 %

Amsterdam - Evenals in Europa en zeker ook in Amsterdam duiken beleggers in de VS vooral op technogieaandelen, gesteund door een lichte terugval van de inflatieverwachtingen.