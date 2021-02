Premium Binnenland

Publiek blij met voorzichtige heropening winkels: ’Er komt weer wat lucht’

Het is een voorzichtig nieuw begin. Een kleine handreiking die gretig wordt aangepakt. Bezoekers van winkelcentrum Makado in Purmerend beseffen dat winkelen bij lange na nog niet het gevoel zal geven als voor de coronapandemie, maar ze zien er vooral hoop in.