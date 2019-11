Aan Action hangt prijskaartje van 10 miljard

De waarde van Action werd vorig jaar nog geraamd op 6,5 miljard euro. Het huidige prijskaartje is berekend op basis van een transactie, waarbij een derde van de aandelen van Action overging van het ene fonds naar het andere fonds.

Action groeide de afgelopen jaren als kool en is goed voor een jaaromzet van meer dan 4,2 miljard euro. De keten heeft momenteel circa 1325 winkels in zeven landen en opent in rap tempo nieuwe filialen.